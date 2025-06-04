محمد آل نصفان يتوج ببطولة سنغافورة الآسيوية للاسكواش

البلاد- جدة

تُوج لاعب المنتخب السعودي للاسكواش، محمد آل نصفان، بلقبه الدولي الثامن هذا العام، بعد فوزه على السنغافوري مينج إيثان بنتيجة (3- 0) في نهائي بطولة سنغافورة الآسيوية (الفئة الذهبية)، التي اختتمت منافساتها اليوم بمشاركة (96) لاعبًا، مثلوا (22) دولة.

دخل اللاعب السعودي البطولة من دور الـ(32)، الذي تفوق فيه على الماليزي أحمد أرنوباشا بنتيجة (3 – 0)، قبل أن يكسب وبنفس النتيجة، نظيره السنغافوري زيهانج لي في دور الـ(16).

وفي دور الثمانية، فاز آل نصفان على الماليزي راشويند كومار بنتيجة (3 – 0) ليصل إلى دور الأربعة، الذي من خلاله استطاع الحصول على بطاقة العبور إلى النهائي؛ إثر الفوز على الأمريكي روهان روى بنتيجة (3 – 1)، في مباراة ماراثونية استغرقت (79) دقيقة.

تقدم محمد آل نصفان، قبل البطولة في التصنيف الأوروبي إلى المركز الأول، وكذلك تقدم إلى المركز الثالث في التصنيف الآسيوي تحت (17) عامًا؛ ما يمنحه الفرصة للتقدم أكثر في التصنيف الآسيوي، الذي ينتظر أن يعلن عنه في الشهر المقبل.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش الدكتور عادل العقيلي، اللاعب محمد آل نصفان على حضوره المتميز في البطولة، وتوجه بتحقيق اللقب الآسيوي، متمنيًا له الاستمرار في تسجيل العديد من الإنجازات الخارجية لبلاده.