مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11004 نقاط

البلاد- الرياض
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (172.10) نقطة، ليقفل عند مستوى (11004.53) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (183) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (191) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (50) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وأكوا باور، والبابطين، وأسمنت تبوك، وبرغرايززر، الأكثر ارتفاعًا.
وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وأكوا باور، والبابطين، وأسمنت تبوك، وبرغرايززر، الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والأبحاث والإعلام، وجدوى ريت السعودية، والدواء، والمعذر ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.03%) و(6.33%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والأهلي، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وSTC، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (257.90) نقطة ليقفل عند مستوى (27307.74) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من (27) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (257.90) نقطة ليقفل عند مستوى (27307.74) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من (27) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.