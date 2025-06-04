ضمن فعاليات المنتدى الأول للصحة والحج.. فريق نسائي سعودي يبتكر حلولاً ذكية لإدارة الحشود

البلاد ــ مكة المكرمة

حصد فريق نسائي سعودي المركز الأول في هاكاثون منتدى الصحة والأمن في الحج 2025، عن مسار ابتكار الحلول الذكية لإدارة الحشود والرعاية الصحية. ويأتي هذا التتويج ضمن فعاليات المنتدى الأول للصحة والحج، الذي نظمه مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وقد ابتكر الفريق، تحت اسم “رقّيم”، مشروعًا رقميًّا يُعنى بحوكمة بيانات الحج وتحليل البيانات الضخمة متعددة المصادر، بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويسهم المشروع في تمكين الجهات المعنية من التنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات استباقية عبر محاكاة سيناريوهات متعددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويقدم مشروع “رقّيم” نموذج توأم رقمي متكامل، يتيح حوكمة وتحليل البيانات المتعلقة بالحج، مع تقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع معايير الأمن والسلامة، في إطار رؤية وطنية طموحة لتمكين التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.

ويُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا ملموسًا لقدرات الشباب السعودي في تسخير التقنيات الحديثة لخدمة القطاعات الحيوية، وترسيخًا لمكانة المملكة كمركز رائد في الابتكار والتحول الرقمي.

واللافت أن فريق “رقّيم” حقق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، ويتكوّن من نخبة من الكفاءات النسائية السعودية:الدكتورة هوازن بدوي: أستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي التطبيقي بجامعة أم القرى، وأول سعودية متخصصة في التوائم الرقمية للإنسان والمدن الذكية،مرام آل رمان: متخصصة في الذكاء الاصطناعي – جامعة أم القرى، ومتدربة في مركز معلومات الحج والعمرة بشركة “علم”،مرام الشهري: تعمل بمكتب إدارة المشاريع الرقمية بشركة “علم” – مركز معلومات الحج والعمرة،رواف الفرشوطي،متخصصة في التصميم الداخلي والنمذجة ثلاثية الأبعاد،ريماس اللهيبي: متخصصة في الذكاء الاصطناعي – جامعة أم القرى، ومتدربة بوزارة الحج والعمرة،ربى الغامدي: أخصائية التحول الرقمي وتجربة المستخدم بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.