رينارد: مواجهة البحرين حاسمة ونسعى لحصد النقاط الست

البلاد- جدة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة البحرين غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أن الفريق مطالب بحصد النقاط الست لضمان استمرار المنافسة.

وقال رينارد: «ليست لدينا خيارات كثيرة، يجب أن نحقق النقاط الست في المباراتين المقبلتين. مباراة إندونيسيا والصين مهمة أيضًا، ومعرفتنا لنتيجتها ستحدد الرسالة الأخيرة التي سأوجهها للاعبين. نحن محظوظون بمعرفة نتيجة مواجهة أستراليا واليابان مسبقًا، وهذا مهم جدًا نفسيًا لمعرفة رسالتي الأخيرة للاعبين قبل المباراة».

وأضاف: «اللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم فخورون بتمثيل المنتخب السعودي. في هذه المرحلة، من المهم جدًا إدارة الأحمال التدريبية بدقة بعد موسم طويل ومرهق. لدينا العديد من اللاعبين الذين حققوا إنجازات هذا الموسم، مثل لاعبي الأهلي والاتحاد، وهم في حالة ذهنية وجاهزية ممتازة».

وحول المواجهة المرتقبة أمام البحرين، أشار رينارد إلى احترامه الكبير للمنافس، قائلاً: «أحترم المنتخب البحريني كثيرًا، فهو منتخب قوي وعنيد، وحقق بطولة كأس الخليج، وأظهر تصميمًا وإصرارًا كبيرين. سبق وأن واجهت البحرين ثلاث مرات من قبل، لكنها كانت جميعًا في كأس الخليج، وهذه مباراة مختلفة ضمن التصفيات».

وختم حديثه قائلًا: «الإعداد جيد لهذه المباراة، وروح الفريق تغيرت، واللاعبون مصممون على تقديم أداء مميز. ندرك صعوبة المباراتين المقبلتين، ليس فقط بالنسبة لنا، بل لكل المنتخبات. نحن الآن في المركز الثالث، وهذا يعكس البداية غير المثالية، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث».