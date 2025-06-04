حاجة سورية في الـ90 تحقق حلم العمر بالحج

البلاد ــ منى

وسط أجواء من الخشوع والفرح، حققت حاجة سورية حلم حياتها بأداء مناسك الحج، بعد أن بلغت التسعين من عمرها، في أول زيارة لها إلى المملكة العربية السعودية، معبّرة عن بالغ سعادتها بهذه اللحظة التاريخية التي انتظرتها لعقود.

وقالت الحاجة السورية، إن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها السعودية، وقد غمرها شعور بالفرح والامتنان فور وصولها، مضيفة:

“أنا سعيدة جداً بهذا المجيء، ونسأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، ويبارك فيها”.

كما عبّرت الحاجة التسعينية عن شكرها العميق لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات جليلة وتسهيلات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن ما شاهدته من تنظيم ورعاية يعكس جهودًا كبيرة تبذلها السعودية لضمان أداء المناسك بأمن وطمأنينة وسلام.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز جهودها في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والأمنية واللوجستية، بما يعكس رسالتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.

الحاجة التسعينية لم تكن الوحيدة التي أعربت عن امتنانها، إذ شاركها العديد من الحجاج مشاعر الشوق والإيمان، رافعين أكف الضراعة لله بأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها على ما يقدمونه من أعمال عظيمة تُيسر للحجاج أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.