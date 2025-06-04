بجوائز تفوق 2.3 مليون ريال| 30 بطلاً على منصات التتويج في ختام بطولة النخبة للسهام بالرياض

بدر النهدي- جدة

اختتمت منافسات بطولة النخبة للسهام 2025 التي نظمها الاتحاد السعودي للسهام على ميدان ملعب عرقة الرياضي في الرياض، بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات على مستوى المملكة.

وشهدت البطولة تنافس أكثر من 100 لاعباً ولاعبة يمثلون 25 نادياً رياضياً، خاضوا المنافسات في 16 فئة مختلفة تحت إشراف طاقم تحكيمي مكوّن من 15 حكم معتمد، وسط أجواء تنافسية عالية تعكس تطور رياضة السهام في المملكة.

وبلغ إجمالي الجوائز المخصصة للفائزين أكثر من 2.3 مليون ريال سعودي، في واحدة من اهم البطولات المحلية التي اختتم فيها الموسم .

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج 30 لاعباً ولاعبة، حيث تم توزيع الميداليات على النحو التالي:

10 ميداليات ذهبية

10 ميداليات فضية

10 ميداليات برونزية

قام بتتويج الأبطال في ختام البطولة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالله بن محمد النويصر

تأتي إقامة بطولة النخبة ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للسهام لتطوير رياضة السهام في المملكة، ورفع مستوى التنافس الفني للاعبين واللاعبات، استعداداً للمشاركات الخارجية.