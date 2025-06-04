القيادة تهنئ الرئيس لي جاي ميونغ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا

جدة- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا؛ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: “بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا؛ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.

وقال سمو ولي العهد: “بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا، يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي”.