الرياضة الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة البحرين في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره البحريني، لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. يدخل الأخضر اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال، انتظارًا لهدية من المنتخب الياباني الذي سيحل ضيفًا على أستراليا لحساب الجولة ذاتها. ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، ويحتاج الأخضر للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام البحرين وأستراليا، في مقابل تعثر أستراليا أمام اليابان؛ من أجل خطف الوصافة والتأهل المباشر إلى كأس العالم دون الحاجة إلى خوض الملحق، وذلك نظرًا لتفوق الأستراليين بفارق أهداف كبير أمام الأخضر، يصعب تعويضه في آخر جولتين. في المقابل فإن المنتخب البحريني يسعى للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الملحق؛ إذ يحل خامسًا برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن إندونيسيا صاحبة المركز الرابع. وكانت مواجهة المنتخبين في مرحلة الذهاب بالتصفيات الحالية قد انتهت بالتعادل السلبي.