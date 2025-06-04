إعلامي مصري : خدماتكم للحجاج أيقونة في العالم الإسلامي

البلاد ــ مكة المكرمة

أكَّد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بجمهورية مصر العربية أمين محمد عراقي، أن ما تقدمة المملكة من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويستضيف سنويًا آلاف الحجاج والمعتمرين من دول العالم، بات أيقونة في العالم الإسلامي، ودليلًا على اهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.

وثمّن الإعلامي “أمين عراقي” ما تقدمه المملكة للحجاج، وحرصها على أمنهم وسلامتهم، فضلًا عن تقديم التسهیلات اللازمة لهم منذ لحظة قدومهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى التطور الهائل والخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وإنفاقها المليارات من أجل راحة الحجيج، مُشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج بصورة متميزة.

وفي ختام حديثه رفع مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمان لخدمة الإسلام والمسلمين وقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.