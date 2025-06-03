وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. ذوو الشهداء: السعودية تتفانى في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بكافة التسهيلات

البلاد- مكة المكرمة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين وعددهم (500) حاج وحاجة من غزة؛ ليبلغ عددهم حتى الآن (1000) حاج من الذين صدرت التوجيهات الكريمة باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ، وسط الخدمات المتكاملة، التي تقدمها الوزارة، لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة. وقدّم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على اهتمامها، وتمكينهم من أداء مناسك الحج، ضمن ضيوف البرنامج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، داعين الله -عز وجلّ- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، يستضيف هذا العام 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة من مختلف دول العالم, الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ.