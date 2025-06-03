“كرفانات متنقلة” لراحة ضيوف الرحمن على طريق الهجرة

البلاد ــ مكة المكرمة

أطلقت الهيئة العامة للطرق أمس (الاثنين)، مبادرة “المواقع المتنقلة”، المخصصة لضيوف الرحمن، على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة م. صالح الجاسر، في تصريحات لوسائل إعلامية، عقب إطلاق المبادرة:” إن المواقع المتنقلة” تأتي ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة؛ بهدف تعزيز راحة وسلامة الحجاج أثناء تنقلهم خلال موسم الحج”. وأضاف م. الجاسر أن الهيئة وفّرت هذه المواقع لحالات تعطل الحافلات التي تقلّ الحجاج، بحيث يجد الحاج مكانًا جاهزًا للراحة والانتظار الآمن، مشيرًا إلى أنها مجهزة بمناطق مكيفة ودورات مياه، إضافةً لمشروبات باردة، ووجبات ضيافة، وخدمة التزود بالوقود.

وأشار إلى أن منظومة النقل لديها أكثر من 45 ألف كادر مدربين ومهيئين لخدمة الحجاج، بخلاف الآلاف لدى الجهات الأخرى، مبينًا أن مرحلة قدوم الحجاج على وشك الاكتمال؛ حيث لم يتبقَ إلا أعداد قليلة، وأن هذه المرحلة تمت بسلاسة وبتكامل بين جميع الجهات. من جهتها، ذكرت الهيئة أن المواقع المتنقلة تعمل على مدار 24 ساعة، ويستوعب كل “كرفان” نحو 40 حاجًا، تأتي ضمن جهودها في رفع جودة البنية التحتية والخدمات اللوجستية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن الحفاظ على سلامة الحجاج وراحتهم أولوية قصوى تُترجم عبر مبادرات عملية ومبتكرة.