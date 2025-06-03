حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ طفلًا من الغرق

البلاد- الدمام
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية طفلًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء ممارسة السباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م