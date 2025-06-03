متابعات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ طفلًا من الغرق

البلاد- الدمام

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية طفلًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء ممارسة السباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.