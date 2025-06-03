ترخيص إلزامي لمنشآت التوصيل المنزلي

البلاد – الرياض

أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وفق اشتراطات تنظيمية محددة ، وذلك عبر منصة “بلدي”؛ استمرارًا لجهود تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ أول يوليو المقبل، وتشمل الاشتراطات: إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات؛ بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات.