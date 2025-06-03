الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2025| بداية مميزة لموسم واعد

● وتيرة المنافسات تتصاعد مع ختام 10 بطولات بمشاركة ما يزيد عن 40 نادياً

‏● Twisted Minds و Falcons و AlQadsiah يتصدرون المشهد بعد نهاية المرحلة الأولى

محمد الجليحي- الرياض

يواصل الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، المنافسة الأكبر في القطاع على مستوى المملكة، مسيرته الرامية إلى الارتقاء بمستوى المواهب الوطنية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الأندية، وترسيخ مكانة المملكة في صدارة مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. ويُنظّم هذا الدوري من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وتقام منافساته الشيّقة في SEF أرينا الواقعة في بوليفارد الرياض سيتي، ليؤكد دوره المحوري ضمن جدول الرياضات الإلكترونية السعودية، متيحاً الفرصة لأفضل المواهب في المملكة للتنافس في مختلف الألعاب والفئات، وإبراز قدراتهم، وتحقيق طموحاتهم.

وشهد موسم 2025 من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية مشاركة أكثر من 40 نادياً، خاضت منافسات قوية في 10 بطولات مميزة، شملت 6 بطولات ضمن فئة النخبة و4 بطولات في فئة السيدات. وتسعى الأندية جاهدة إلى حصد النقاط التي تؤهلها للوصول إلى قمة جدول ترتيب الأندية في مختلف الألعاب، والتأهل إلى بطولة الدوري الكبرى، الحدث الأبرز على مدار الموسم، حيث تتنافس نخبة الأندية على الظفر باللقب المرموق والفوز بجوائز قيّمة تقدر قيمتها بـ7 ملايين ريال سعودي.

ومع ختام منافسات هذا الشهر، بدأت تتضح ملامح جدول ترتيب الأندية، حيث يبرز:

• فريق Twisted Minds في المركز الأول، بفضل أدائه الثابت وخبرته الواسعة في الدوري.

• فريق Team Falcons في المركز الثاني، مدفوعاً بمرونته وقدرته على التميز في مختلف الألعاب.

• فريق AlQadsiah Esports في المركز الثالث، في مفاجأة مدوية اثبتت قدراته القوية في منافسات النخبة والسيدات.

كما شهدت بطولات هذا الشهر أجواءً حماسية ومنافسات مثيرة، حيث تنوعت بين ألعاب التصويب التكتيكية مثل Valorant وOverwatch 2، والمباريات الحاسمة في لعبة EA SPORTS FC 25. وقدمت الأندية أداءً مميزاً يعكس تطور مستوى الرياضات الإلكترونية في المملكة، فيما أثبتت فئة السيدات قدرتها على تقديم منافسات قوية وممتعة، ما يؤكد أن مستويات المهارة تشهد تطوراً مستمراً في جميع الفئات.

ومع إسدال الستار على المرحلة الأولى من منافسات الموسم، بات من الواضح أن كل مباراة تُشكّل محطة مفصلية، وكل نقطة تُحدث فرقاً جوهرياً في مشوار الفرق المتنافسة، في ظل غياب أي أفضلية مطلقة لفريقٍ دون الآخر. يتضح أن مسيرة التنافس على تحقيق الإنجازات لا تزال في مراحلها الأولى، ما يعكس حجم التحديات المقبلة ويؤكد أن الطريق إلى القمة لا يزال مفتوحاً أمام الجميع.

وفي هذا الصدد، صرح عبدالله النصر، مدير منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلاً: “تعكس البداية القوية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية هذا العام التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المملكة. وبالمقارنة مع المواسم السابقة، نلاحظ زيادة في عدد الأندية المشاركة، وارتفاعاً في مستوى المنافسة، وظهور مواهب جديدة، وزيادة حماس وترقب عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية. وما يميز الدوري بشكل خاص هو مستوى التنافسية العالي والإثارة التي تصاحب كل مباراة، ما يجعله منصة رائدة تُمكّن المواهب والأندية السعودية من التطور والنمو، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للتألق والتميز على مختلف الأصعدة”.

ومع انطلاق المرحلة التالية من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، تتجه الأنظار نحو الأندية التي تسعى للحفاظ على صدارتها، وتلك التي تطمح للصعود في سلم الترتيب، بالإضافة إلى الفرق التي تنوي قلب الطاولة والانتقال من دور المنافس إلى تحقيق اللقب.

ويمكن متابعة بطولات الدوري السعودي للرياضات مباشرة من مقر SEF ARENA في بوليفارد رياض سيتي او من خلال منصات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية عبر تويتش، يوتيوب، ومنصات التواصل الاجتماعي.