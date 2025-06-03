الرياضة الإيطالي إنزاغي مدربًا للهلال

البلاد- جدة

ذكرت صحيفة لاغزيتا ديللو سبورت، أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قرر رسميًا الرحيل عن إنتر ميلان عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أوروبا بخماسية قاسية أمام باريس سان جيرمان في النهائي. وقالت الصحيفة: إن المدرب الإيطالي، وافق على تدريب الهلال السعودي، وبدء مغامرة تدريبية جديدة في الشرق الأوسط. وتابعت أن إنزاغي سيسافر في غضون أيام إلى الرياض؛ لإتمام صفقة انتقاله والتوقيع على العقود. مشيرة إلى أن عقد المدرب البالغ 49 عامًا يمتد لثلاثة مواسم براتب ضخم لم تكشف عنه. ومن المنتظر أن يبدأ إنزاغي مهامه مه الهلال السعودي بداية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الشهر الجاري. وانتهت مسيرة إنزاغي مع إنتر ميلان بعد أن توج بلقب واحد في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.