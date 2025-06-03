إصدار البرنامج السنوي الخاص بموسم سباقات الطائف 2025

10 أسابيع من القوة والإثارة بقيمة جوائز تبلغ 23 مليون ريال

الرياض – محمد الجليحي

أصدر نادي سباقات الخيل البرنامج السنوي الخاص بموسم سباقات الطائف 2025، والذي سيقام على ميدان الملك خالد بالحوية، مع جملة من التحسينات في تقسيم السباقات ونوعيتها، بما يجعلها تتناسب مع فئات الخيل المختلفة من جميع الدرجات، للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الاصيلة، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية، والذي سينعكس إيجابياً على جودة الأشواط خلال موسمي الطائف والرياض.

ويشتمل موسم سباقات المصيف هذا العام على عشرين أمسية سباقية، بمجموع 200 شوط، تستمر لمدة عشرة أسابيع تبدأ يوم الجمعة الموافق 25/7/2025 وتنتهي يوم السبت الموافق 27/9/2025، بجوائز مالية تبلغ 23,000,000 (ثلاثة وعشرين مليون ريال). وقد اعتمد نادي سباقات الخيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع موعدًا لإقامة السباقات طيلة الموسم الصيفي.

ويتضمن موسم الطائف هذا العام 31 بطولة، من أبرزها الحدث الأهم في الساحة الإقليمية الفروسية“كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله”، والمصنف دوليًا ضمن سباقات الفئة الثالثة، وتبلغ جائزته مليون ريال، وكذلك “كأس الأمير عبدالله الفيصل” والمصنف دوليًا بدرجة ليستد، وتبلغ جائزته أيضًا مليون ريال.

وستنطلق فعاليات الموسم السباقي بأشواط تحضيرية في الأسبوع الأول، تمهيدًا للكؤوس التي تشهد تنافسًا وحضورًا فنيًا قويًا، مثل: كأس الهدا، وكأس شبرا، ومهرجان الورد الطائفي، وكأس المصيف. كما خُصص 40 سباقًا للخيل العربية الأصيلة، و160 سباقًا للخيل المهجنة الاصيلة

ويُختتم موسم الطائف ببطولة ميدان الملك خالد للفروسية، كما سيشهد الموسم إقامة “كأس اليوم الوطني” يوم السبت الموافق 20/9/2025.وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجان الفنية قائلاً: لقد اعتمدنا في هذا الموسم على أن يكون برنامج السباقات شاملاً من حيث الجوانب الفنية لجميع الفئات والأعمار سواء الخيل العربيةالأصيلة والخيل المهجنة الاصيلة وأن يواكب التطوير هذا العام المستهدفات والطموح ويساهم فينهضة السباقات صعودا عاماً بعد عام وفقإستراتيجية وخطط تنافسية توفر قدر الإمكان فرصمتساوية للجميع.

وأضاف سموه: “كما حرصنا على مشاركة الملاك والمدربين في وضع برنامج موسم سباقات الطائف بهدف التقارب مع الجميع للتأكد من أن برنامجسباقات الطائف (المصيف) يتوافق مع تطلعات الجميع، حيث أن برنامج موسم سباقات الطائف متنوع ويتيح الفرصة للجميع للمشاركة في مختلف الأشواط التي من خلالها يستطيع الملاك والمدربين اعداد الخيل للتأهل الى الكؤوس الكبرى في موسم سباقات الرياض وصولا الى أمسية كأس السعودية.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللجان المنظمة أن الدخول العام سيكون مجانا وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل، ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان، والاستمتاع بالسباقات من المدرجات المطلة على أرضية الميدان ولضمان تجربة سلسة ومميزة، سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكرالمجانية، في مختلف مرافق الميدان.