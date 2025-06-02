5 مختبرات إلكتروينية لمراقبة أغذية ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

أولت أمانة العاصمة المقدسة اهتمامًا كبيرًا بمراقبة الأغذية والمياه، من خلال تشغيل منظومة مختبرات متطورة تعمل وفق أعلى المواصفات الفنية، في إطار التزامها بتعزيز السلامة الغذائية خلال موسم الحج.

وأوضحت الأمانة أن عدد المختبرات العاملة بلغت ( 5 ) مختبرات تشمل مختبرًا مركزيًا، إضافة إلى مختبرات متنقلة في المواقع الحيوية، وبطاقة تحليلية تصل إلى 1.300 عينة يوميًا، مما يسهم في تسريع فحص العينات واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة، ويتمحور دور مختبر سلامة الغذاء الرئيسي في استقبال وتحليل عينات الأغذية والمياه من مصادر متعددة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأشارت إلى أن المختبرات تعتمد على نظام إلكتروني متكامل مرتبط برخص المنشآت الغذائية، حيث يتم تسجيل العينات إلكترونيًا وإعطاؤها رقمًا خاصًا لضمان سرية المعالجة، من مرحلة الإدخال وحتى إصدار النتائج، دون تدخل بشري، مما يضمن الدقة وسرعة الإجراء.

ويوفر النظام تقاريرًا فوريةً عن عدد العينات غير المطابقة، ونوع الملوثات الأكثر شيوعًا، والأصناف الغذائية الأكثر تعرضًا للتلوث، مما يسهم في سرعة سحب العينات المخالفة والتعامل معها ميدانيًا.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تُشرف على تنفيذ رقابة ميدانية مستمرة عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، تشمل مراقبة الأسواق، المطاعم، متعهدي الإعاشة، وسحب عينات من الأغذية والمياه لتحليلها بشكل فوري، ومصادرة غير الصالح منها مباشرة.