وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

البلاد- منى
تشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (5 – 8 ذي الحجة 1446هـ الموافق 1- 4 يونيو 2025م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وتستعرض “الداخلية” لزوار الجناح، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للعام السابع في صالات المبادرة في (12) مطارًا في (8) دول هذا العام (1446 هـ/ 2025 م)، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.