وزارة الاستثمار تعزز حضورها الدولي في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي

لندن- واس

عزّزت وزارة الاستثمار حضورها الدولي برعايتها ومشاركتها الفاعلة في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF London 2025)، بصفتها الراعي الرسمي للحدث، وذلك في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرياضة في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد المنتدى، منصة دولية رائدة تجمع نخبة من قادة صناعة الرياضة والاستثمار من مختلف أنحاء العالم، إذ يشهد حضورًا نوعيًا لوفد الوزارة الذي شارك بفعالية بالتنسيق مع الجهة المنظمة والشركاء الدوليين.

واستعرضت الوزارة خلال المنتدى، التقدم المُحرز في عددٍ من المشاريع الإستراتيجية، مثل: إستاد القدية، وملاعب كأس العالم 2034، والمجمعات الرياضية المجتمعية، كما سلّطت الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الأندية الرياضية، والبنية التحتية، والرياضة النسائية، والسياحة الرياضية، والتقنيات المبتكرة.

وتضمنت المشاركة كلمة رئيسة ألقاها مدير قطاع الرياضة بوزارة الاستثمار باسم إبراهيم، حول التحول الاقتصادي الذي يشهده القطاع، إلى جانب إدارة جلسات حوارية رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات ثنائية مع عددٍ من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البث، والتقنيات الرياضية، والمعدات، والأندية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام وزارة الاستثمار بفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الواعدة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة محورًا عالميًا للاستثمار في مختلف المجالات.