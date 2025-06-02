مواجهات متباينة.. قرعة دور الـ32 من كأس الملك 2025-2026

البلاد- جدة

أُجريت مراسم سحب قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم المقبل 2025-2026.

وكان الاتحاد تُوج قبل أيام بالنسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

نتائج قرعة دور الـ 32

سيبدأ الاتحاد حامل اللقب مشواره بمواجهة الوحدة، فيما يلعب الهلال ضد العدالة، والنصر أمام جدة، والأهلي مع العربي.

وجنَّبت القرعة أن تلتقي أندية دوري روشن أمام بعضهم البعض.

مباريات دور الـ32 من كأس الملك 2025-2026

العربي × الأهلي

الفيصلي × التعاون

العروبة × القادسية

البكيرية × الخلود

الجبلين × الفتح

جدة × النصر

الحزم × نيوم

الجبيل × الرياض

الطائي × الخليج

الرائد × الأخدود

أبها × الشباب

الباطن × الاتفاق

العدالة × الهلال

الوحدة × الاتحاد

النجمة × ضمك

الزلفي × الفيحاء

تنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك 2025-2026 في شهر سبتمبر المقبل.

وتُجرى مباريات دور الـ32 من المسابقة على مدار 4 أيام في الفترة 21 حتى 24 سبتمبر 2025.