متابعات قطار الحرمين السريع يُسيّر رحلة كل ساعة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة

البلاد- جدة

تواصل الخطوط الحديدية السعودية “سار” تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، التي تشمل تسيير رحلة كل ساعة تقريبًا من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الخدمة خلال ذروة موسم الحج. وكانت “سار” قد أعلنت في وقت سابق عن تسيير أكثر من 4700 رحلة مجدولة ضمن خطتها التشغيلية لهذا الموسم، عبر القطار الذي يُعد من بين أسرع القطارات الكهربائية في العالم، حيث تصل سرعته إلى 300 كيلومترٍ في الساعة، مما يختصر زمن الرحلة من المطار إلى مكة المكرمة إلى أقل من ساعة. يأتي هذا التوسع في عدد الرحلات من محطة المطار إلى مكة المكرمة في ظل الذروة التشغيلية التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتزايد أعداد الحجاج القادمين، لا سيما من حجاج الداخل، حيث تعمل “سار” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الحركة التشغيلية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في نقل الحجاج.