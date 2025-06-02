على خلفية مباراته مع النصر| الوحدة يطلب مراجعة كاميرات الفندق والطريق

البلاد- جدة

طالب نادي الوحدة مركز التحكيم الرياضي السعودي بمراجعة كاميرات الفندق، وكذلك كاميرات الطريق؛ لدعم موقفه في قضيته ضد نادي النصر، حيث لا يزال النادي المكي يأمل بكسب النقاط الثلاث قانونيًا.

وقدم نادي الوحدة احتجاجًا إلى مركز التحكيم الرياضي عقب هبوطه من دوري روشن، جدد فيه طلبه؛ باعتباره فائزًا على فريق النصر بسبب تأخر حافلة الأخير عن الموعد المحدد لمباراتهما في 25 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن.

وفي حال كسب الوحدة للاحتجاج فإنه سيبقى في دوري روشن؛ إذ سيرفع رصيده إلى 36 نقطة، ما يعني هبوط الأخدود إلى دوري يلو، كما ستخصم 3 نقاط من النصر، الذي سيتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب مقابل صعود القادسية للمركز الثالث، وبالتالي سيحرم القرار النصر من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وأشارت مصادر إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستقرر جلب محكّم من نادي الوحدة، وآخر من نادي النصر، ومحكّم مرجح، لاتخاذ القرار حول الاحتجاج، لكن ذلك قد يستغرق فترة تتراوح بين 20 إلى30 يومًا.