خضعت لعملية قسطرة .. قلب الحاجة «زورينا» بخير

البلاد ــ مكة المكرمة

لم تكن الحاجة الماليزية “زورينا” تعلم أنها ستكمل فريضة الحج بعد أن باغتتها نوبة قلبية؛ استدعت تدخلاً طبيًّا سريعًا من خلال عملية قسطرة.

تقول “زورينا” إنها عند الساعة العاشرة مساء شعرت بألم شديد في صدرها، وبعد أن فحصها المسعفون تبيَّن أنها بحاجة إلى قسطرة؛ فتم نقلها على وجه السرعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث أُجريت لها عملية قسطرة في اليوم نفسه.

وستُكمل الحاجة “زورينا” مناسك الحج -بإذن الله-، فيما يراقب مستشفى صحة الافتراضي حالتها بعناية عن بُعد من خلال الساعة الذكية لمراقبة مرضى القلب.

وعبَّرت الحاجة الماليزية عن شكرها للكادر الطبي الذي قام بإجراء العملية ورعايتها طبيًّا؛ لأنهم ساعدوها كثيرًا، وقدموا لها أفضل رعاية صحية.. وقد بدت وهي ضاحكة مستبشرة حامدة شاكرة الله، ثم السعودية العظيمة التي تولي حجاج بيت الله جُل اهتمامها، بدءًا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ويلعب نظام الرعاية العاجلة ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي دورًا رئيسيًّا ومهمًّا في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين من ضيوف بيت الله الحرام إليها بسهولة ويُسر خلال موسم حج 1446.

وفي هذا الشأن تمكَّن فريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد (أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي) من إجراء قسطرة طارئة لرئة حاجة من الجنسية النيجيرية خلال وقت قياسي منذ وصولها إلى الطوارئ باستخدام تقنية حديثة لسحب الجلطات الرئوية؛ لتستكمل حجها بصحة وعافية.