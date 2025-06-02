حاجة معاقة سمعياً: السعودية تتفانى في خدمة الحجاج

البلاد ــ مكة المكرمة

أشادت الحاجة الأمريكية من ذوي الإعاقة السمعية ربيكا حسين – من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف الرحمن، لا سيما الفئات الخاصة، وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء إيمانية ميسّرة.

وأكدت ربيكا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين يمثل تجربة روحانية وإنسانية متميزة، مشيرة إلى أن ما قدمته المملكة من رعاية واهتمام خاص لفئة الصم خلال موسم الحج، يجسّد قيم الإسلام في الرحمة والعدالة، ويعزز مكانة المملكة الرائدة في خدمة الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت أن اعتناقها الإسلام شكّل تحولًا جذريًا في حياتها، لما وجدت فيه من طمأنينة وسلام داخلي، مضيفة أنها حرصت عقب إسلامها على تعلم لغة الإشارة الخاصة بالمصطلحات الدينية؛ بهدف إيصال رسالة الإسلام إلى مجتمع الصم في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن جهودها أثمرت -بفضل الله- عن دخول (30) شخصًا من الصم إلى الإسلام.

ورفعت ربيكا شكرها وتقديرها إلى القيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه من دعم سخي ورعاية كريمة لضيوف الرحمن، مثمّنة في الوقت ذاته جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديم خدمات متميزة، وتنظيم برامج نوعية تعكس صورة المملكة المشرّفة في خدمة الإسلام والمسلمين.