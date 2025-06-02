تقليل فترات انتظار المستفيدين من الخدمات الطبية.. «كبسولات» لفحص حالات الحجاج بالذكاء الاصطناعي

البلاد ــ المدينة المنورة

استكمل تجمُّع المدينة المنورة الصحي أعمال الكبسولتين الطبيتين الذكيتين “طابة وطِبابا” أحد الحلول المبتكرة التي تُسهم في تسريع وتسهيل الرعاية الطبية الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتقدّم الكبسولتان أعمالهما في مواقع كثافة تواجد الحجاج بالمدينة المنورة، إحداهما بجوار مستشفى السلام الوقفي المُطلّ على ساحات المسجد النبوي، والأخرى بالقرب من مستشفى الحرم؛ لتقديم خدمات صحية متقدمة وميسّرة لضيوف الرحمن.

وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحّي أن الكبسولتين الطبيتين الذكيتين، تُقدمان خدمات متكاملة للرعاية الطبية، تشمل الفحص الذاتي، وقياس المؤشرات الحيوية الأساسية، والتشخيص المبدئي للحالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تدعم التواصل المباشر مع الأطباء -عن بُعد- عبر تقنية الطبّ الاتصالي، وإرسال البيانات الطبية لأنظمة الرعاية الصحية؛ لضمان استمرارية المتابعة، إضافة إلى توجيه الحالات الطارئة تلقائيًا إلى أقرب منشأة طبية عند الحاجة.

وأفاد، أن هذه التقنية تهدف إلى تقليل فترات انتظار المستفيدين من الخدمات الطبية، وتخفيف الضغط على المراكز والمستشفيات المحيطة بالمنطقة المركزية، وتمكين الحجاج من إجراء الفحوصات بسهولة من خلال واجهة استخدام تفاعلية، تدعم عدة لغات، كما تدعم المنظومة الصحية برفع كفاءة تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وتعزّيز سرعة ودقة اتخاذ القرار الطبي من خلال التحليل الفوري للبيانات.

يذكر أن الكبسولتين الذكيتين تمثّلان إحدى المبادرات الرقمية التي تعكس التوجّه الإستراتيجي؛ لتجمع المدينة المنورة الصحي نحو الرعاية المستقبلية، وتجسّدان حرص المملكة على تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن بطرق حديثة وآمنة.