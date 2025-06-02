بإشراف وزارة الطاقة.. السعودية للكهرباء تستكمل استعداداتها لموسم الحج

البلاد- الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، استكمال استعداداتها وجاهزية شبكتها الكهربائية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، استعدادًا لاستقبال موسم حج 1446هـ، وذلك من خلال تنفيذ وتطوير عددٍ من المشاريع الحيوية، شملت إنشاء محطات جديدة لتحويل الطاقة الكهربائية، وأتمتة الشبكة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما يتيح إدارتها -عن بُعد- عبر مركز التحكم الرئيس الذي يديره، ويشرف عليه كفاءات وطنية مؤهلة وفق أعلى المستويات.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية والإستراتيجية، تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، شملت تركيب محولات غازية بدلًا من المحولات الزيتية؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسعة نطاق أتمتة شبكة التوزيع، وتحديث منظومات النقل والطاقة، إلى جانب تطوير أنظمة التحكم والمراقبة الرقمية، بما يسهم في تعزيز موثوقية البنية التحتية الكهربائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلَّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام تُنفذ بإشراف ومتابعة من وزارة الطاقة، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل منظومة الطاقة وخارجها.

وأكد الغامدي حرص الشركة على تسخير جميع إمكاناتها الفنية والبشرية لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة -بإذن الله-، عبر جاهزية مركز العمليات والتحكم، وتكثيف الحضور الميداني في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال (61) مركز انطلاق موزعًا في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج، تعمل على مدار الساعة، ودُعمت هذه المراكز بأكثر من (2208) مهندسين وفنيين ومتخصصين من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى فرق طوارئ وصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل، مدعومة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وأنظمة إدارة الفرق الميدانية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة، ومعالجة البلاغات بكفاءة وجودة عالية.

وأجرت الشركة، بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الطاقة، وبالتنسيق مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اختبارين شاملين للشبكة الكهربائية العامة في المشاعر المقدسة؛ لمحاكاة الأحمال الفعلية خلال موسم حج هذا العام؛ بهدف التحقق من جاهزية الشبكة الكهربائية العامة، والتأكد من الاستعداد الأمثل لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عالية.

وتؤكد هذه الاستعدادات، حرص منظومة الطاقة في المملكة على توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يسهم -بإذن الله- في أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.