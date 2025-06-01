“هيئة الطرق” و”ساسكو” توقّعان مذكرة تفاهم لتوفير محطات متحركة على طريق الهجرة لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد- مكة المكرمة
وقّعت الهيئة العامة للطرق، اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)؛ تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير محطات متحركة على طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك خلال موسم الحج.
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات متميزة للحجاج ومستخدمي الطرق، من خلال محطات وقود متنقلة تتيح الدعم الفوري لحالات الطوارئ عبر مركز الاتصال الموحد (938)، على أن يبدأ تنفيذ المذكرة اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات متميزة للحجاج ومستخدمي الطرق، من خلال محطات وقود متنقلة تتيح الدعم الفوري لحالات الطوارئ عبر مركز الاتصال الموحد (938)، على أن يبدأ تنفيذ المذكرة اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للطرق، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بدر بن عبدالله السنيدي، ومن جانب شركة “ساسكو”، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات عبدالرحمن بن سعود اليعيش.
وأكدت الهيئة أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وهو ما يسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بمرونة وأمان، حيث تواصل الهيئة تطوير التقنيات الذكية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الحج، بما يحقق أعلى معايير الأمان والراحة، ويعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة في أن تكون مركزًا دينيًا ولوجستيًا عالميًا.
ويُعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية الداعمة للحج والعمرة، حيث تتولى الهيئة العامة للطرق تنظيمه والإشراف عليه من خلال إعداد السياسات والتشريعات وتطبيق إستراتيجية تطوير القطاع، التي تركز على السلامة، والجودة، ورفع كفاءة الكثافة المرورية.
يُذكر أن شركة “ساسكو” تُعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع الوقود، وتتميز بتاريخ عريق في خدمة مرتادي الطرق الإقليمية والسريعة، مما يعزز من تكامل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.