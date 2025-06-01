نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الصحة

البلاد- جدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، وزير الصحة فهد الجلاجل.
واطّلع سموّه على جاهزية المنظومة الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن لحج 1446هـ، حيث جنّدت الوزارة أكثر من (50) ألف كادر طبي وفني لتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج، مع ارتفاع الطاقة السريرية بنسبة (60%) مقارنةً بالعام الماضي.
وشملت الجاهزية إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مشعر منى بسعة (200) سرير، وتدشين (3) مستشفيات ميدانية إضافية بسعة إجمالية تتجاوز (1200) سرير، إلى جانب (71) نقطة طوارئ، و(900) سيارة إسعاف، و(11) طائرة إخلاء، وأكثر من (7500) مسعف.
واستمع سموّه إلى عرض عن مستشفى الصحة الافتراضي الذي يواصل تقديم خدماته بأعلى جودة لدعم الرعاية الصحية عن بُعد، بما في ذلك تفعيل أجهزة استشعار لمراقبة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وتقديم الاستشارات الطبية، مما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتوسيع نطاق الخدمة.
واستعرض سموّه الخدمات الصحية التي قُدمت حتى اليوم الثالث من ذي الحجة، والتي استفاد منها أكثر من (81) ألف حاج، شملت إجراء (11) عملية قلب مفتوح، و (120) عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى تنويم (3515) حاجًا في المستشفيات.
واطّلع سموّه أيضًا على الحقيبة الصحية التوعوية التي أعدّتها المنظومة بـ (8) لغات بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الحجاج.