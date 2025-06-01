مطار الملك فهد الدولي يكمل جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1446

البلاد- الدمام
أكمل مطار الملك فهد الدولي، جاهزيته لتنفيذ الخطه التشغيلية ضمن مبادرة “يسر وطمأنينة”؛ التي تُعنى بتفويج ضيوف الرحمن، وتسهيل سفرهم، وتقديم الرعاية والإرشاد الخاص للمسافرين لأداء فريضة الحج، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة وخيرية.
وتفقد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد الحسني، المرافق ومناطق الخدمات بمطار الملك فهد الدولي، والوقوف على جاهزية المطار، الذي يستعد لاستقبال أكثر من 6500 حاج على متن 14 رحلة، وتقديم جميع الخدمات لهم وتسهيل إجراءات سفرهم.
ووقف على استعدادات وخطط تفويج الحجاج بالمطار، لضمان راحة ضيوف الرحمن من بداية وصولهم إلى المطار حتى عودتهم، ومستوى جاهزية مرافق المطار ومنظومته التشغيلية والفنية لخدمات الطيران، والاطلاع على الخطط التوعوية والإرشادية المقدمة للحجاج بعدة لغات.
ونوه الحسني بدعم القيادة الرشيدة غير المحدود والتوجيهات الكريمة الدائمة، بتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، من خلال الخدمات التي توفرها لهم قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا الحرص الدائم على الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال منظومة متكاملة، للإسهام في إنجاح موسم الحال هذا العام بأعلى مستويات الكفاءة والجودة التشغيلية.