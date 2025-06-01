الرياضة

كشافة وزارة الرياضة يواصلون جهودهم الميدانية لخدمة الحجاج في المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1446 هـ       1 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- المدينة المنورة

تواصلت أعمال كشافة وزارة الرياضة، في البرنامج الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة، والذي يشهد مشاركة ميدانية فاعلة لأكثر من 100 كشاف وقائد، في عدد من المواقع الحيوية أبرزها: المسجد النبوي، محطة التفويج، محطة القطار، ومسجد الميقات.

 

ويقدم المشاركون من كشافة الوزارة خدمات متعددة، تختصُّ بتنظيم الحشود، وإرشاد التائهين، ودعم كبار السن، ضمن خطة ميدانية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج وتنقلاتهم، وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لتأدية عباداتهم براحة وطمأنينة.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود، التي تبذلها وزارة الرياضة خلال موسم حج 1446هـ، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، لتمكين الكوادر الشبابية من الإسهام الفعّال في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم صورة مشرّفة عن شباب المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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