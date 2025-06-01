الرياضة سيدات تايكوندو القادسية يختتمن الموسم بالذهب

الدمام-البلاد

توّجت سيدات التايكوندو في نادي القادسية بلقب كأس السوبر السعودي لفئتي السيدات والفتيات، خلال البطولة التي أُقيمت في العاصمة الرياض، واختتمت بها منافسات موسم التايكوندو. في فئة السيدات، نجحت لاعبات القادسية في حصد كأس السوبر بعد أداء مميز تُوّج بثلاث ميداليات ذهبية، أحرزتها كل من دنيا أبو طالب، ولمار بنقش، ورحمة الخواهر، كما حققت كل من دنيا صابر وأسيل الراشد ميداليتين فضيتين، فيما أضافت بشاير آل عليوات ميدالية برونزية إلى رصيد الفريق. أما في فئة الفتيات، فقد واصل الفريق تألقه، وتُوّج هو الآخر بلقب السوبر بعد إحرازه ثلاث ميداليات ذهبية جاءت بواسطة لتين مثنى، ونوال هزازي، ومريم الخزعل، كما نالت كل من لين اليوسف، وأثير عسيري، وسلاف الفياض ميداليات فضية، في حين أحرزت جنى آل محسن ولطيفة الدوسري ميداليتين برونزيتين. وفي فئة الزهرات، حل الفريق في المركز الخامس، حيث نالت اللاعبة شيلا أجمان الميدالية الفضية، فيما حققت كل من زينب الجعفر ومريم الزاير ميداليتين برونزيتين. أما فئة الفراشات، فقد حققت المركز الثالث، بعد أن توّجت نادية الجبور وديمة بوحليقة بالميداليات الذهبية، بينما أحرزت كل من البتول آل نصيف، وجيدي جاديا، وسكينة آل عمران، وتهاني هزازي ميداليات برونزية، لتُختتم بذلك مشاركة القادسية بحصيلة مميزة تؤكد تفوق الفريق وهيمنته على المنافسات.