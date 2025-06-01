تويستد مايندز يتوَّج بطلاً من جديد في ختام تحدي ESL السعودي 2025

التحدي يؤهل الأبطال المحليين إلى سلسلة OWCS وتُعزّز مكانةالسعودية في مشهد Overwatch 2 العالمي

محمد الجليحي- الرياض

اختتمت مجموعةESL FACEIT، الرائدة عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه المرتبط بالألعاب، النسخة الافتتاحية من بطولة ESL السعودية 2025 للعبةOverwatch 2 في صالة VOV للألعاب في قلب الرياض، حيث أثبت فريقتويستد مايندز مرة أخرى أنه الفريق الأقوى على الساحة، بعد فوزه بلقبه الوطني الثاني على التوالي في نهائي حماسي أمام القادسية.

وكان فريق القادسية قد تأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام فريق فيجن في نصف النهائي، وقدم مواجهة مشرفة أمام حامل اللقب. لكن تويستد مايندز توج من جديد بطلاً للسعودية في Overwatch2.

هذا الفوز منح تويسـتد ماينـدز ليس فقط الجزء الأكبر من جائزة مالية إجمالية بقيمة 20,000 دولار ولقب البطولة، بل أيضًا تأهلاً رسميًا إلى سلسلة OWCS) Overwatch Champions Series)، وهي المسار الرسمي المؤهل إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، ما يقرّب الفريق خطوة إضافية نحو الساحة العالمية الأبرز في لعبة Overwatch.

“بطولة ESL السعودية تشكل حجر أساس في التزامنا طويل الأمد ببناء منظومة رياضات إلكترونية مستدامة في المملكة والمنطقة. من خلال هذه البطولة، لا نوفر فقط فرصًا تنافسية عالية المستوى للمواهب المحلية، بل نُعزز أيضًا دور المملكة كلاعب رئيسي على خارطة الرياضات الإلكترونية العالمية. هذه مجرد البداية – نؤمن أن السعودية والمنطقة هما عنصران أساسيان في مستقبل الألعاب التنافسية، ونحن هنا للمساهمة في رسم هذا المستقبل.”

تجسّد هذه البطولة مكانة المملكة المتنامية كمحورٍ رئيسي في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي، في انسجامٍ تام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كوجهة رائدة للرياضات الإلكترونية والابتكارالرقمي. فـ”تحدي ESL السعودي” لا يُعد مجرد بطولة تنافسية، بل يُمثل منصة استراتيجية لصقل المواهب وإطلاق الجيل القادم من أبطال الرياضات الإلكترونية نحو آفاق العالمية.