تركي الدربي رئيسًا للاتحاد السعودي للسهام.. والنويصر مديرًا تنفيذيًا

بدر النهدي- جدة

تم تعيين المهندس تركي بن محمد الدربي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام للدورة الانتخابية 2024- 2028م، وعبدالله بن محمد النويصر مديرًا تنفيذيًا للاتحاد.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية في تعزيز العمل الرياضي، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الرياضي ورفع التنافسية.

ويمتلك المهندس تركي خبرة واسعة في رياضة السهام لأكثر من 25 عامًا، تدرج فيها من رامٍ بالمنتخب حصل فيها على العديد من الإنجازات المحلية والدولية، ثم مديرًا للمنتخبات وبعد ذلك نائبًا للرئيس، ورئيسًا للجنة الفنية. كما يعد عبدالله النويصر من الكفاءات الوطنية الشابة، التي أدارت عدة برامج ومشاريع رياضية خلال السنوات الماضية.

ويعكس هذا التعيين توجه الاتحاد نحو تطوير اللعبة، وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع جاهزية اللاعبين والكوادر الفنية، وتنظيم البطولات، إلى جانب نشر ثقافة رياضة السهام في المملكة.