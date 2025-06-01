باريس سان جيرمان يقسو على الإنتر ويتوج بدوري أبطال أوروبا

البلاد- جدة

توج فريق باريس سان جيرمان، بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، بعد الفوز على نظيره إنتر ميلان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات نهائي المعترك القاري، الذي قيم على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ الألمانية.

انتظر نادي باريس سان جيرمان كثيرًا من أجل تحقيق اللقب الأغلى في القارة العجوز؛ حيث تأهل إلى المباراة النهائية في عام 2020 قبل أن يخسر اللقب لصالح نادي بايرن ميونخ، ليحقق النادي الباريسي اللقب الأولى تحت القيادة القطرية.

بدأت المباراة بحماس كبير من لاعبي باريس سان جيرمان الذين سيطروا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى بحثًا عن التقدم، في ظل التراجع الملحوظ لخطوط نادي إنتر ميلان، في محاولات لاستغلال تقدم لاعبي النادي الفرنسي للبحث عن هجمة مرتدة.

سجل أشرف حكيمي الهدف الأول في المباراة لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 12، وأضاف دوي الهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 20، وأشعلت جماهير نادي باريس سان جيرمان المباراة بعد تقدم فريقها بهدفين مع مرور 20 دقيقة فقط؛ حيث أشعلت الألعاب النارية ليغطي الدخان ملعب اللقاء.

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل نادي باريس سان جيرمان الضغط على دفاعات إنتر ميلان، في محاولة لتعزيز النتيجة وحسم المباراة مبكرًا، فيما حاول لاعبو إنتر ميلان تذليل الفارق ولكن في محاولات على استحياء لم تشكل خطرًا على مرمى دوناروما، حارس مرمى النادي الباريسي.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة، قتل نادي باريس سان جيرمان أحلام نادي إنتر ميلان؛ حيث سجل دوي الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة، وأنهى الجورجي كفاراتسخيليا المباراة في الدقيقة 73، بعدما سجل الهدف الرابع، وفي الدقيقة 86، شارك سيني مايولو في مهرجان الأهداف؛ حيث سجل الهدف الخامس لنادي باريس سان جيرمان، ليكتب تاريخًا جديدًا في بطولة ذات الأذنين، ويثبت أحقية النادي الفرنسي في الفوز باللقب الأغلى.