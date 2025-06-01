الكشافة يباشرون مهام مسح مشعري منى وعرفات

البلاد ــ منى

بدأ المشاركون في معسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، عملية المسح في مشعري منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بشركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل والجهات الحكومية المنتشرة في مشعري منى وعرفات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن شباب الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. وأوضح قائد عام المعسكرات الكشفية ناصر بن علي العنزي، أن عملية المسح، التي يقوم بها أكثر من 4700 كشاف تمر بثلاث مراحل؛ الأولى مرحلة الإعداد والتجهيز من خلال تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق في مشعري منى وعرفات، حتى تتمكن الوحدات الكشفية من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني، وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة. وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة المسح، حيث تقوم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في تطبيقات إلكترونية، خاصة برفع البيانات على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تُقيّم هذه البيانات ومدى تطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية وشركات خدمات حجاج الخارج والداخل، بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي، وفي المرحلة الثالثة إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.