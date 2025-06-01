الخليج يتوَّج بنخبة كرة اليد.. ويحقق الرباعية

البلاد- الدمام

توج الخليج لكرة اليد بطلاً لبطولة النخبة، بعد فوزه المستحق على الصفا في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء مساء السبت، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليضيف اللقب الرابع إلى خزائنه هذا الموسم، ويواصل هيمنته على البطولات المحلية الثلاث.

المباراة الختامية شهدت تقدم الخليج على مجريات اللقاء منذ البداية، الذي دخل بكل جدية رغم حسمه للقب من الجولة الثانية أمام مضر ، بالإضافة لحسن التنظيم الدفاعي والهجومي رجّحت كفة الفريق الذي أنهى المباراة بنتيجة 30-24.

بهذا التتويج، حقق الخليج بطولته الثالثة المحلية الكبرى هذا الموسم بعد فوزه ببطولة الدوري الممتاز وكأس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إضافة إلى بطولة السوبر السعودي الإماراتي التي تُعد إنجازاً رابعاً يعكس الاستقرار الفني والإداري في النادي.

وعقب اللقاء، أقيمت مراسم التتويج بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة اليد، حيث تسلّم لاعبو الخليج الكأس وسط أجواء احتفالية كبيرة من الجماهير الخلجاوية التي ملأت مدرجات الصالة دعماً للفريق والتي وقفت خلف الفريق في جميع المحطات.

وشهد هذا الموسم الاستمرارية في نجاحات تاريخ كرة اليد الخلجاوية؛ إذ لم يكتفِ الفريق بالتتويج بالألقاب بل قدّم مستويات فنية عالية وحقق أرقاماً مميزة، ما جعله رقماً صعباً في الساحة المحلية.