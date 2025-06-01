الجوازات: وصول 1.4 مليون حاج عبر المنافذ الدولية

البلاد ــ مكة المكرمة

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,396,644) حاجًّا، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 3/ 12/ 1446هـ.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,326,323) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (65,228) حاجًّا، وعدد (5,093) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية، التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.إلى ذلك، أظهرت لقطاتٌ مشاهد مباشرة لصحن المطاف، وهو يكتظ بوفود الحجاج، الذين توافدوا صباح أمس، في مشاهد إيمانية مهيبة، وسط انسيابية الحركة والتنظيم، وفي ظل منظومة خدمات متكاملة سخّرتها الجهات المعنية؛ لتيسير أداء نُسك الطواف بكل يسرٍ وطمأنينة.

يشهد المسجد الحرام منذ دخول موسم الحج كثافة متصاعدة في أعداد الحجاج، الذين يتوافدون من مختلف دول العالم، في أجواءٍ يسودها الخشوع والتنظيم المحكم، ضمن الاستعدادات المكثّفة، التي وضعتها المملكة لتقديم تجربة حج استثنائية تليق بمكانتها الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.