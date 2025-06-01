الأخضر يواصل استعداده للبحرين بحصة استرجاعية

البلاد- الرياض

واصل المنتخب الوطني مساء السبت برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا بمدينة الخُبر، استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، اكتفى المدير الفني “إيرڤي رينارد” بإجراء حصة استرجاعية في النادي الصحي لجميع اللاعبين.

وعلى صعيد متصل، واصل متعب الحربي برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، في حين بدأ محمد بكر التمارين مع المعد البدني.

وقد منح المدير الفني لاعبي “الأخضر” فترة حرة بعد نهاية الحصة الاسترجاعية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأحد،من خلال حصة تدريبية تُقام عند الساعة السابعة مساءً على ملعب نادي الاتفاق، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.