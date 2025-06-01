اختتام بطولة كأس سمو وزير الرياضة للجودو بالرياض

البلاد- الرياض

اختُتمت أمس السبت، بطولة كأس سمو وزير الرياضة للجودو، التي نظمها الاتحاد السعودي للجودو، وأُقيمت منافساتها في صالة مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 28 ناديًا، وأكثر من 160 لاعبًا من فئة الكبار.

وشملت المنافسات سبعة أوزان مختلفة، وهي (60 ـ 66 ـ 73 ـ 81 ـ 90 ـ 100 ـ وفوق 100) كجم، وحقق نادي العلا المركز الأول، يليه نادي البجادية في المركز الثاني، ثم نادي البدائع في المركز الثالث، ونادي الاتحاد في المركز الرابع، وأُعلن عن الفائزين بدرع التفوق الرياضي لموسم (2024–2025)، الذي يُمنح للأندية الأكثر تميزًا في الأداء والاستمرارية، إذ نالته أندية الفتح والقادسية، والشباب، بعد سلسلة من المشاركات الناجحة والنتائج المميزة طيلة الموسم.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو الدكتور عبدالعزيز البسام، أن البطولة تمثّل محطة بارزة في الموسم، وتُجسد التزام الاتحاد بدعم الأندية واللاعبين، ورفع مستوى التنافس المحلي، مشيدًا بالجهود المبذولة من اللجان المنظمة والحكام والكوادر الفنية.