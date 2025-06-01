أمير دولة الكويت والرئيس السوري يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدين

الكويت- واس
عقد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي يزور الكويت حاليًا.
وتناولت جلسة المباحثات -وفق وكالة الأنباء الكويتية- سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي، وتوسيع أطره بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تطرقت الجلسة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي؛ لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها، إضافة إلى بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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