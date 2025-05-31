“موانئ” تحصل على جائزتي “البنية التحتية للموانئ” و”المنصة اللوجستية”

البلاد- دبي

حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على جائزة “البنية التحتية للموانئ”، وجائزة “المنصة اللوجستية”، ضمن حفل جوائز “TLME 2025” الذي أُقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا التتويج تقديرًا للإنجازات النوعية التي حققتها الهيئة في تطوير البنية التحتية بالموانئ السعودية التابعة لها، ودعم القطاع اللوجستي، من خلال تشغيل أكبر عقود التخصيص بتاريخ موانئ المملكة؛ لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، وكذلك تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تناهز 16 مليار ريال، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأطلقت الهيئة أيضًا مشاريع ضخمة بقيمة تتجاوز (640) مليون ريال، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة بميناء جدة الإسلامي، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ(24) ألف حاوية قياسية، وزيادة القدرة التنافسية للميناء، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وفي إطار تعزيز مكانة قطاع الموانئ، وزيادة كفاءة الخدمات التشغيلية بموانئ المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ وقّعت الهيئة اتفاقيات لإنشاء (20) منطقة لوجستية تابعة لها، باستثمارات تتجاوز قيمتها (10) مليارات ريال، من بينها افتتاح أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك العالمية في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات بلغت (1.3) مليار ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ حصلت على (8) جوائز محلية وإقليمية ودولية خلال عام (2024م)، كما حصدت بداية العام الجاري (2025م) “جائزة المنصة اللوجستية” ضمن جوائز “Shiptek International”.