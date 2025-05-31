لاعبو الأخضر يشاركون في البطولة الكبرى للسنوكر

محمد الجليحي- الرياض

يشارك غداً الأحد عدد من لاعبي المنتخب السعودي للبليارد والسنوكر في منافسات البطولة الكبرى للسنوكر التي تنظمها أكاديمية روني اوسيلفان بالرياض بجوائز تتخطى 150 الف ريال.

تأتي مشاركة لاعبي المنتخب السعودي في هذه البطولة في إطار التحضيرات والاستعدادات لبطولة كأس العرب للبليارد والسنوكر 2025 والتي تقام منافساتها بمدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 24 يونيو المقبل ويشارك فيها المنتخب السعودي.

واللاعبون المشاركون في البطولة الكبرى للسنوكر هم ” احمد عسيري وعمر عجلاني وايمن العمري زياد قباني ومحمد باعباد وعبدالله الشمري”.

ويدخل لاعبو المنتخب السعودي بعد هذه البطولة في معسكر تدريبي داخلي يشاركهم فيه نجم السنوكر العالمي المحترف ” الان تايلور ” ليكون المنتخب بأعلى جهازية ممكنة قبل البطولة العربية.

يذكر أن نظام لعبة البليارد والسنوكر يسمح للاعبي البليارد بالمشاركة في بطولات السنوكر ويسمح كذلك للاعبي السنوكر بالمشاركة في بطولة البليارد مما يعزز فرص تحقيق الميداليات في المنافسات الدولية.