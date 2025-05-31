ختام منافسات موسم المبارزة بالجولة الماسية للرجال

هاني البشر ـ الرياض
اختتمت منافسات الموسم الرياضي للاتحاد السعودي للمبارزة، ببطولة المملكة (الجولة الماسية) عمومي للرجال، التي أقيمت اليوم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، للأسلحة الثلاثة (الابيه والسيبر والشيش).
بعد أن توج واسم آل حسن رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين بالبطولة، التي شارك فيها 97 لاعباً، بحضور الـرئيس التنـفيذي للاتـحاد السعـودي للمبـارزة عـبدالله السـنيـد.
حيث حقق عادل المطيري (الاتحاد) الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، ونال سعد البقمي (الاتحاد) الميدالية الفضية، وحصل مشاري البشير (الهلال) وعبدالعزيز المنسف (الاتحاد) على الميدالية البرونزية.
وفي سلاح الابيه، حصد جواد الداوود (الهدى) الميدالية الذهبية، وحقق عمر العكاس (الهلال) الميدالية الفضية، فيما نال نواف الخالدي (الهلال) وزميله خليفة العميري، الميدالية البرونزية.
فيما انتزع إبراهيم المهيدب (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحقق علي البنعلي (الهلال) الميدالية الفضية، ونال فيصل الجهني (النصر) ومحسن الشطي (الهدى) الميدالية البرونزية.
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