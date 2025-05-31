نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يتوج فريق الاتحاد بكأس الملك

جدة- واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية كريمة منه -أيدَّه الله- شرَّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024- 2025، وتوَّج فريق الاتحاد بالكأس الغالية، بعد فوزه على شقيقه فريق القادسية في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الموافق 30 مايو 2025م، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
حضر المباراة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن سعود بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية، ولسمو ولي العهد على تشريفه المباراة النهائية.
وقال سموه في تصريح صحفي:” تُعد هذه الرعاية الكريمة امتدادًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- بتعزيز مكانة الرياضة، ضمن أولويات التنمية الشاملة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤمن بدور الرياضة في تمكين الشباب والشابات، وإبراز صورة المملكة المشرقة على الساحة العالمية”.
وأضاف سمو وزير الرياضة:” إن تشريف سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للمباراة النهائية، يعد تكريمًا كبيرًا للرياضيين كافة، وتجسيدًا عمليًا لحرصه على دعم هذا القطاع الحيوي، الذي شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية، جعلت من المملكة وجهة بارزة لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية؛ إذ نظّمت أكثر من 143 فعالية رياضية عالمية منذ عام 2018م وحتى الآن، جذبت ما يزيد على 3.2 مليون زائر من مختلف دول العالم”.
واختتم سموه تصريحه قائلاً:” أبارك لفريق الاتحاد فوزه بالكأس الغالية، وحظًّا أوفر لشقيقه فريق القادسية، لقد قدم الفريقان مستوًى فنيًا وتنافسيًا كبيرًا خلال اللقاء، يؤكد تطور كرة القدم السعودية”.
من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، عن عظيم شكره وبالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على حضوره وتشريفه لهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الرياضيين.
وقال المسحل:” رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سمو سيدي ولي العهد، يجسدان ما تحظى به الرياضة السعودية عامة، وكرة القدم خاصة، من دعم واهتمام كريمين من قبل القيادة الرشيدة- حفظها الله- وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الرياضة؛ الأمر الذي انعكس على تطورها، وتحقيقها قفزات نوعية حتى وصلت إلى مراتب متقدمة في العالم بأسره”.
سمو ولي العهد يسلّم بنزيما ذهب الكأس🏆
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#الاتحاد_القادسية | #SSC pic.twitter.com/yuKAbTUJH1
— SSC (@ssc_sports) May 30, 2025
سمو ولي العهد يكرم فريق القادسية بالمركز الثاني 🥈
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#الاتحاد_القادسية | #SSC pic.twitter.com/VwnqvVRQt0
— SSC (@ssc_sports) May 30, 2025
لحظة التتويج باللقب 🤩🌟
ختامها ذهب #أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/mVJi72DkZv
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) May 30, 2025
بنزيما قائد الاتحاد يرفع الكأس الأغلى 🤩🏆
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#الاتحاد_القادسية | #SSC pic.twitter.com/zgGuVlagP8
— SSC (@ssc_sports) May 30, 2025