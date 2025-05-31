الأخضر يتغلب على الأردن وديًا استعدادًا لتصفيات المونديال

البلاد- الدمام

فاز المنتخب الوطني مساء الجمعة على منتخب الأردن في المناورة الودية، التي جرت بينهما على ملعب نادي الاتفاق، بهدفين دون مقابل.

سجّل حسان التمبكتي الهدف الأول للمنتخب الوطني، قبل أن يعزّز مهند آل سعد التقدّم بهدفٍ ثانٍ، فيما عمد المدير الفني إيرڤي رينارد إلى إشراك جميع اللاعبين خلال مجريات المناورة.

تأتي هذه المناورة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

على صعيدٍ متصل، واصل الثنائي متعب الحربي ومحمد بكر تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء السبت بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب نادي الاتفاق، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.