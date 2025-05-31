الرياضة

الأخضر يتغلب على الأردن وديًا استعدادًا لتصفيات المونديال

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1446 هـ      31 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الدمام
فاز المنتخب الوطني مساء الجمعة على منتخب الأردن في المناورة الودية، التي جرت بينهما على ملعب نادي الاتفاق، بهدفين دون مقابل.

سجّل حسان التمبكتي الهدف الأول للمنتخب الوطني، قبل أن يعزّز مهند آل سعد التقدّم بهدفٍ ثانٍ، فيما عمد المدير الفني إيرڤي رينارد إلى إشراك جميع اللاعبين خلال مجريات المناورة.

تأتي هذه المناورة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

على صعيدٍ متصل، واصل الثنائي متعب الحربي ومحمد بكر تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء السبت بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب نادي الاتفاق، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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