اختتام منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن

البلاد- جدة

اختتمت مساء أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن، التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهدت الجولة الثانية مشاركة (112) متسابقًا ومتسابقة، صُنفوا إلى عشر فئات، مما أضفى طابعًا متنوعًا، وزاد من حدة التنافس بين المشاركين، وفي نهاية السباق تمكّن فيصل القباني من تسجيل أسرع زمن، ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام بعد إنهائه السباق بزمن بلغ دقيقة واحدة، و(13) ثانية، و(783) جزءًا من الثانية، وجاء في المركز الثاني فيصل بن لادن بزمن دقيقة واحدة، و(15) ثانية، و(037) جزءًا من الثانية، وتمكن مأمون القباني من تسجيل ثالث أسرع زمن، وهو دقيقة واحدة، و(16) ثانية، و(708) أجزاء من الثانية.

وفي فئة G1 حقق عبد الكريم ريس المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(40) ثانية، و(448) جزءًا من الثانية، تلاه في المركز الثاني عمر الديني، وحجز حازم الحربي المركز الثالث، أما فئة G1 بلس فقد حقق فيها السائق أبي وائل ظفر، المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و(37) ثانية، و(223) جزءًا من الثانية، وجاء البراء حكيم، في المركز الثاني، وحل إبراهيم حبيب في المركز الثالث، وفي فئة G2 تمكّن ماجد الغامدي من تحقيق المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة، و(26) ثانية، و(077) جزءًا من الثانية، تلاه راكان الصهيل وحسام بازيد في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة G3 جاء حمزة باخشب في الصدارة بزمن دقيقة واحدة و(25) ثانية، و(720) جزءًا من الثانية، وحل المهند الشريف في المركز الثاني، وجاءت السائقة جاله آل غالب في المركز الثالث، أما فئة G4 فقد تصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سلطان بزمن دقيقة واحدة، و(30) ثانية، و(880) جزءًا من الثانية، وجاء حاتم الحازمي في المركز الثاني، ثم فارس المطيري في المركز الثالث، وفي فئة G4 بلس حل سليمان الصهيل في المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و(22) ثانية، و(850) جزءًا من الثانية، تلاه نواف علوش في المركز الثاني، ثم وسام خليل في المركز الثالث.



وفي فئة G5 استطاع سلطان حمدي من انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن دقيقة واحدة، و(21) ثانية، و(586) جزءًا من الثانية، وجاء في المركز الثاني عبد الله الخريجي، وحجز عبد المجيد الزهراني المركز الثالث، أما في فئة G5 بلس فقد جاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي في المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و(26) ثانية، و(789) جزءًا من الثانية، تلاه سلطان كايلو، وخالد طيب في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة G6 حقق يزيد الصهيل المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و(17) ثانية، و(055) جزءًا من الثانية، وجاء أحمد باجنيد ثانيًا، ثم أحمد القايدي في المركز الثالث، وفي فئة G7 تصدر فيصل القباني المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و(13) ثانية، و(783) جزءًا من الثانية، وجاء فيصل بن لادن في المركز الثاني، ومأمون القباني في المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد السويدان، أن البطولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في اكتشاف المواهب وتطوير مهارات السائقين، من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة ومحفزة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة رياضة المحركات وتعزيز حضور المملكة على خارطة السباقات الإقليمية والدولية.

وتختتم منافسات بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن بانطلاق جولتها الثالثة والأخيرة يوم الجمعة 13 يونيو المقبل.

وتعد هذه البطولة خطوة مهمة في مسار ترسيخ ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، وتسهم في تحفيز المواهب السعودية الواعدة على خوض غمار هذه الرياضة، بما يُبرز النمو المتسارع الذي تشهده رياضة المحركات محليًا، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.