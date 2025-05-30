وزارة الإعلام تستعد لإقامة النسخة الثانية من “ملتقى إعلام الحج”

البلاد- مكة المكرمة
تقيم وزارة الإعلام مبادرة “ملتقى إعلام الحج” بنسختها الثانية في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، في المدة من 5 – 8 ذي الحجة 1446هـ الموافق 1 – 4 يونيو 2025م, بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، وبتنظيم من مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج.
ويُعد الملتقى مجتمعًا وبيئة إعلامية متكاملة، تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم بأحدث التقنيات؛ لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية المواكبة لموسم حج 1446.
ويضم الملتقى معرضًا إعلاميًّا تفاعليًّا بمساحة 6 آلاف متر مربع، يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى منصة الإحاطات الإعلامية، ومركز إعلامي بخدمات متكاملة, وأستوديوهات متنوعة، إلى جانب عربات لتغذية المواد الإعلامية بشكل مباشر، ومنصة المركز الإعلامي الافتراضي “VPC” التي تقدّم تحديثات وخدمات بشكل دوري طوال أيام عمل الملتقى عبر الرابط التالي: vpc.media.gov.sa، ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات نسخة الملتقى أكثر من 5000 زائر من مختلف ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين والمختصين.
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من المناطق، ومنها: منطقة “ترحاب” وهي مساحة مُجهزة لاستقبال الزوّار، إلى جانب شاشات “نافذة الحج” يشاهد الزائر من خلالها قصصًا وتجارب مؤثرة من الحج بأسلوب إبداعي وغير تقليدي، ومن “معرض التحوّل” تُستعرض خدمات الحج بتجربة تفاعلية غامرة، وفي “منصة الإحاطات الإعلامية” يتوحّد العمل الإعلامي للأجهزة الحكومية المشاركة في موسم الحج، ومن خلال منطقة “مجتمع الإعلام” يستفيد الإعلاميون من الخدمات المقدمة وأحدث التقنيات الحديثة والمبتكرة.
وتشارك في “معرض التحوّل” (11) جهة حكومية وخاصة، وهم: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة السعودية للمياه، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي مجموعة ون للاتصال والتسويق، وشريك الأستوديو “أمان”، وشريك الإنتاج شركة ساين، وشريك الداعم وكالة Tree Sixty، وشريك الاستضافة فندق فوكو بوابة جدة.
وتأتي مبادرة “ملتقى إعلام الحج” في نسختها الثانية بعد تحقيقها نجاحًا لافتًا في نسختها الأولى على صعيد المشاركة والتغطية الإعلامية بحضور تجاوز 2000 إعلامي وصحفي وزائر، إضافة إلى مشاركة أكثر من (15) جهة حكومية وخاصة، موزعة على (11) منطقة.
ويمكن للراغبين في حضور الملتقى التسجيل عبر الرابط: https://hub.media.gov.sa/Home/Registration.