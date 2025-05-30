الاتحاد يتوج بأغلى الكؤوس بعد تغلبه على القادسية بثلاثية

محمود العوضي- جدة
توج فريق الاتجاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق القادسية بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
سجل للاتحاد كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 34، 43، ثم قلص القادسية النتيجة عن طريق لاعبه أبوباميانج من ضربة جزاء في الدقيقة 45+5. وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90+4، أحرز كريم بنزيما الهدف الثاني له والثالث للاتحاد؛ ليؤكد أحقية النمور بالتتويج بأغلى الكؤوس.
يذكر أن الاتحاد كان قد توج بلقب دوري روشن قبل نهايته بجولتين؛ ليسجل عوة قوية لمنصات التتويج المحلية.
في 2025: الاتحاد يحقق دوري وكأس🥶🏆
الأهداف بصوت عبدالله الحربي🎤⬇️#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الاتحاد_القادسية | #SSC pic.twitter.com/ycaTyz1rpA
— SSC (@ssc_sports) May 30, 2025