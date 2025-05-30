الرياضة

الاتحاد يتوج بأغلى الكؤوس بعد تغلبه على القادسية بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الاتجاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق القادسية بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

سجل للاتحاد كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 34، 43، ثم قلص القادسية النتيجة عن طريق لاعبه أبوباميانج من ضربة جزاء في الدقيقة 45+5. وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90+4، أحرز كريم بنزيما الهدف الثاني له والثالث للاتحاد؛ ليؤكد أحقية النمور بالتتويج بأغلى الكؤوس.

يذكر أن الاتحاد كان قد توج بلقب دوري روشن قبل نهايته بجولتين؛ ليسجل عوة قوية لمنصات التتويج المحلية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *