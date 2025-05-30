من بوابة الـ PLAY-OFF.. الحزم يعود إلى روشن

البلاد- جدة حجز الحزم آخر مقاعد الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2025-2026 بعد فوزه على ضيفه العدالة بنتيجة 3-0 في مباراة نهائي ملحق الصعود “PLAY-OFF” التي جمعتهما مساء الخميس، ليعود الحزم إلى دوري الكبار بعد غياب موسم واحد فقط.

اكتمل بذلك عقد الأندية الصاعدة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث كان كل من نيوم والنجمة أول الصاعدين وذلك لأول مرة في تاريخهما؛ إذ توج نيوم بطلًا لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بينما حل النجمة وصيفًا.

افتتح اللاعب عبدالرحمن الدخيل النتيجة للحزم في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز جانو زينهو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، ليزين باسل السيالي ثلاثة الحزم بهدف في الدقيقة 72.

وكان الحزم قد أنهى دوري يلو في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، محققًا 18 فوزًا، مقابل 6 انتصارات، فيما تلقى الخسارة في 10 مباريات، وسجل لاعبوه 57 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.

وأصبح الحزم أول فريق يتأهل إلى دوري المحترفين السعودي عبر نظام PLAY-OFF الذي تم تطبيقه لأول مرة هذا الموسم وجمع أندية الحزم، والعدالة، والبكيرية والطائي؛ إذ تغلب الحزم على الطائي، فيما تخطى العدالة نظيره البكيرية في نصف النهائي، قبل أن ينجح الحزم في الفوز على العدالة في نهائي الملحق.

يذكر أن رابطة الدرجة الأولى للمحترفين كان قد أعلنت في يونيو الماضي عن اعتماد نظام “PLAY-OFF” انطلاقًا من موسم 2024-2025 لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، حيث استهدفت الرابطة من تطبيق هذا النظام زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة على آخر جولة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن أندية الوحدة، والعروبة والرائد هبطت من دوري روشن للمحترفين هذا الموسم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم المقبل 2025-2026.