الرياضة “محادثات جدية” للهلال مع وكيل فرنانديز بالرياض

البلاد- الرياض أجرى وكيل أعمال برونو فرنانديز محادثات مع مسؤولي الهلال بالرياض مساء أمس الخميس، لمناقشة “صفقة ضخمة” تنقل قائد مانشستر يونايتد إلى دوري روشن السعودي. وقد قدم الهلال- طبقًا لمصادر- لفرنانديز عرضًا حاسمًا ونهائيًا، وأمهله 72 ساعة للرد النهائي على العرض الهلالي.

صحيفة DAILY MAIL البريطانية أوردت أن رد اللاعب البرتغالي “ليس واضحًا”، مستدركة أن سفر وكيله ميغيل بينيو إلى الرياض يُعدّ تطوّرًا مثيرًا للاهتمام. وأبلغت إدارة الهلال النجم البرتغالي أنها فرصة لمرة واحدة، وأن الهلال حريص على ضمّ اللاعب للمشاركة في كأس العالم للأندية”.